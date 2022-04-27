Москва, 27 апреля, 2022, 20:02 — ИА Регнум. В Сети появился дебютный трейлер российской ленты «Решала: Брат». Об этом пишет портал Film. ru 27 апреля.

Кадр из трейлера Фильм «Решала: Брат»

В центре сюжета оказывается персонаж Каша (Александр Фролов), который пытается спасти себя и свою возлюбленную от криминального прошлого. Премьера фильма в кинотеатрах намечена на 19 мая 2022 года.

Напомним, что в 2012 году состоялся релиз первого фильма «Решала». Режиссёром картины стал Роман Асхаев.