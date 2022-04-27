Юрюзань, Челябинская область, , 19:49 — REGNUM В Катав-Ивановском районе Челябинской области днём 27 апреля загорелась сухая трава в поле. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Лесной пожар Pixabay.com

Очаг возник возле Юрюзани и огонь добрался до садовых строений. Пожар угрожал жилым помещениям, чему способствовал шквалистый ветер, но полицейским и сотрудникам МЧС удалось снять эту угрозу.

Пострадавших в результате пожара нет. Сейчас полицейские обеспечивают охрану имущества граждан. Причины ЧП устанавливаются, создано две следственно-оперативные группы.