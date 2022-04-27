В Челябинской области загорелось поле, огонь угрожал жилью
Юрюзань, Челябинская область, 27 апреля, 2022, 19:49 — ИА Регнум. В Катав-Ивановском районе Челябинской области днём 27 апреля загорелась сухая трава в поле. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Pixabay.com
Лесной пожар
Очаг возник возле Юрюзани и огонь добрался до садовых строений. Пожар угрожал жилым помещениям, чему способствовал шквалистый ветер, но полицейским и сотрудникам МЧС удалось снять эту угрозу.
Пострадавших в результате пожара нет. Сейчас полицейские обеспечивают охрану имущества граждан. Причины ЧП устанавливаются, создано две следственно-оперативные группы.