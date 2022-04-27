София, , 19:47 — REGNUM Крупнейшая клиника столицы Болгарии – Александровская университетская больница – объявила о проведении масштабной акции по бесплатному тестированию детей и подростков до 18 лет на вирус иммунодефицита человека. Об этом 27 апреля сообщает софийская газета «Дума».

Анализ крови на ВИЧ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно официальным данным, мероприятие проводится в рамках Всемирной недели информации о ВИЧ.

Предполагается, что в течение ближайших нескольких дней все желающие граждане указанного возраста смогут пройти обследование и консультации у лучших болгарских специалистов. Традиционного направления от иммунолога или педиатра для этого им не потребуется.

Напомним, профилактика и лечение ВИЧ были одними из основных пунктов программы министерства здравоохранения Болгарии на 2022 — 2024 гг.

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