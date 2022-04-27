Москва, 27 апреля, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий освобождение многодетных семей, нуждающихся в социальной поддержке государства, от уплаты налога на имущество, внесли в Госдуму депутаты от «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 27 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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«В Налоговом кодексе не предусмотрена льгота по налогу на имущество физических лиц. Депутаты фракции предлагают устранить этот существенный недочёт», — сказал Миронов.

Сейчас порядок предоставления социальных льгот многодетным семьям, в которых воспитываются трое и более детей, регулируется указом президента РФ, принятым в 1992 году. То есть 30 лет назад, и с тех пор список льгот существенно не менялся, отметил парламентарий.

Многодетные семьи имеют право на получение 30-процентной скидки при оплате услуг ЖКХ. Дети до шести лет могут получать бесплатные лекарства, приобретаемые по рецептам врача.

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