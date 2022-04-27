Москва, , 19:42 — REGNUM Уровень безработицы в России в марте 2022 года сохранился на историческом минимуме в 4,1%, который был зафиксирован в феврале. Об этом сообщается в опубликованном 27 апреля докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

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Согласно данным ведомства, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в марте составила 74,5 миллиона человек. Из них 3,1 миллиона человек классифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда — то есть на момент исследования одновременно нуждались в работе, находились в её поисках и были готовы приступить к ней в течение недели.

Сообщается, что в марте уровень безработицы среди женщин составил 4,1%, а среди мужчин — 4,2%. Из общего числа безработных 0,9 миллиона составляли сельские жители, 2,2 миллиона — городские. Средний возраст безработного составил 36,6 года.