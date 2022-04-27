Оттава, 27 апреля, 2022, 20:02 — ИА Регнум. Канадский рэпер Tory Lanez (Дейстар Петерсон) выпустил видеоклип на сингл I Like. Об этом пишет портал HipHopDX 27 апреля.

Скриншот YouTube Tory Lanez

В опубликованном ролике артист примеряет на себя образ ловеласа, на которого ведут охоту неизвестные девушки с оружием. Режиссёром работы выступил Сэм Брэйв.

Ранее Tory Lanez запустил марафон авторских видеоклипов под названием Fargo Friday. Ожидается, что I Like будет последним роликом в рамках рубрики.