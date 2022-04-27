Москва, , 19:34 — REGNUM Потребительские цены на бензин в России в марте снизились в среднем на 0,1% по сравнению с февралём, а в годовом выражении — выросли на 6,6%. Соответствующие данные приводит 27 апреля Росстат.

Бензин Иван Шилов © ИА REGNUM

Цены на бензин у производителей в марте снизились на 15,7%, а в годовом выражении — на 18,2%.

Согласно данным Росстата, в минувшем месяце потребительские цены на бензин в среднем по стране в 2,7 раза превышали цены от производителей.

Снижение потребительских цен на бензин на 0,2% и более в марте наблюдалось в 32 российских регионах. Наиболее существенно он подешевел в Кировской области — на 2%, в Туве — на 1,9%.

Рост цен на бензин зафиксирован в 11 субъектах Федерации, наиболее значительный в Адыгее – на 2,1%.

В Москве бензин в марте подешевел на 0,1%, в Санкт-Петербурге цены в среднем не изменились.