Москва, 27 апреля, 2022, 20:00 — ИА Регнум. В российских кинотеатрах начали тайно показывать западные картины, релиз которых был отменён из-за спецоперации на Украине. Об этом пишет портал «Медиастанция».

Скриншот YouTube Кадр из «Бэтмена»

Как сообщает источник, различные сеансы состоялись в кинотеатрах Москвы, Екатеринбурга, Иваново и других крупных городов. Отмечается, что кинокомикс «Бэтмен» режиссёра Мэтта Ривза, выход которого был отменён за день до официальной премьеры в России, также показали на днях в московском заведении WIP.

Напомним, что в начале марта 2022 года стало известно о том, что в России перестанут показывать новые зарубежные фильмы. Причиной для подобного ограничения стало проведение спецоперации на территории Украины.