Москва, 27 апреля, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 15 по 22 апреля снизилась на две копейки и составила 50,74 рубля, снижение цены наблюдается уже седьмую неделю подряд. Соответствующие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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Цена на дизельное топливо за этот период снизилась в среднем на пять копеек и достигла 54,54 рубля за литр.

По состоянию на 22 апреля средняя цена на литр бензина марки Аи-92 составила 47,37 рубля, марки Аи-95 — 51,42 рубля, марки Аи-98 и выше — 60,17 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели снижение цен на бензин наблюдалось в 23 субъектах Федерации. Наиболее заметно он подешевел в Ямало-Ненецком автономном округе — на 1,6%.

Рост цен зафиксирован в в Новгородской области – на 0,2%, Чувашии, Вологодской, Калужской и Псковской областях – на 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю в среднем не изменились.