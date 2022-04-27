Москва, 27 апреля, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Потребительские цены в России за период с 16 по 22 апреля выросли в среднем на 0,25% после роста на 0,20% в предыдущую неделю. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

Инфляция за период с начала апреля, согласно оценке ведомства, достигла 1,25%, а с начала текущего года – 11,32%.

За последнюю неделю среди продовольственных продуктов наиболее заметно подорожали маргарин – на 2,8%, соль и черный чай – на 1,8%, печенье – на 1,5%, стерилизованное молоко и рис – на 1,4%, вареные колбасы и гречневая крупа – на 1,2%, полукопченые и варено-копченые колбасы — на 1%.

Подсолнечное масло и пшено подорожали на 0,9%, пастеризованное молоко, сыры и вермишель – на 0,8%, сливочное масло и макаронные изделия – на 0,7%, сосиски и сардельки, сметана, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки – на 0,6%, творог и ржаной хлеб – на 0,5%, говядина и шоколадные конфеты – на 0,4%, баранина и мороженая рыба – на 0,3%, водка – на 0,2%.

Одновременно с этим сахар-песок стал дешевле на 1,1%, куриные яйца — на 0,8%, свинина и мясо кур — на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 0,4%. В том числе белокочанная капуста подешевела на 5,1%, репчатый лук — на 2,7%, помидоры – на 2,6%, бананы – на 1,9%. В то же время свекла стала дороже на 2,4%, яблоки – на 2,2%, огурцы – на 1,8%, картофель – на 1%, морковь – на 0,6%.

Зафиксирован также рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, туалетное мыло подорожало на 2,4%, хозяйственное мыло — на 2,1%, сухие корма для домашних животных – на 1,7%, женские гигиенические прокладки — на 1,6%, зубные щетки и спички – на 1,3%, зубные пасты и туалетная бумага — на 1,2%, стиральные порошки — на 0,8%, пеленки для новорожденных – на 0,4%, детские подгузники — на 0,2%.

Цены на автомобильный бензин за неделю в среднем не изменились, а цены на дизельное топливо снизились на 0,1%.