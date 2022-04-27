Москва, , 19:59 — REGNUM Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян публично возмутилась поведением комика Максима Галкина. Об этом пишет издание StarHit 27 апреля.

Маргарита Симоньян Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Что творит сейчас Галкин, я уже прошу у своих друзей, знакомых, ну не присылайте мне, я не могу это слышать, как он поливает помоями Россию и русскую армию», — заявила Симоньян. Также она призналась, что Галкин состоит в браке с Аллой Пугачёвой исключительно «для личного обогащения», обманывая собственных поклонников.

Напомним, что в начале марта 2022 года Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачёвой и детьми уехал из России. В настоящее время артист пребывает на территории Израиля, где уже планирует первые гастроли.

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