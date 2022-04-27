Курган, 27 апреля, 2022, 19:09 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 27 апреля с коронавирусной инфекцией госпитализировано 20 человек, выписаны по выздоровлению 176 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего за сутки выявлено 56 заражённых коронавирусом курганцев. Это на трёх человек меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус. рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 27 апреля выявлено 103 613 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 101 261 человек, скончались 1415 пациентов.