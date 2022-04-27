Тбилиси, 28 апреля, 2022, 00:33 — ИА Регнум. Глава грузинского правительства Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил бывшего президента Михаила Саакашвили в намерении ввергнуть Грузию в войну, сообщает 27 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Если бы Саакашвили был сегодня у власти, здесь была бы война, они устроили бы здесь еще один Мариуполь. Таково было намерение. Как вы думаете, почему Саакашвили приехал в Грузию? Саакашвили прибыл с единственной целью дестабилизации страны, революции, массовых убийств, в том числе убийств лидеров оппозиции и государственного переворота. Это, конечно, напрямую означало начало новой войны в оккупированной стране. Вы понимаете, что мы избежали такой грязной провокации?!» — сказал Гарибашвили.

Напомним, что Михаил Саакашвили нелегально проник на териитори. Грузии с Украины, но 1 октября 2021 года был арестован грузинскими спецслужбами и помещён в тюрьму.