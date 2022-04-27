Москва, , 19:58 — REGNUM Российский певец Стас Пьеха рассказал о состоянии здоровья своей бабушки Эдиты Пьехи. Об этом пишет портал «Телепрограмма» 27 апреля.

Эдита Пьеха Mil.ru

«Я буквально на днях с ней разговаривал. У нее было какое-то хорошее настроение, мне даже показалось оно оптимистичным. Она оценивала свою жизнь как вполне себе приемлемую и хорошую», — заявил музыкант. Также Пьеха признался, что его бабушка чувствует себя «вполне нормально» для своего возраста.

Напомним, что Эдита Пьеха является одной из наиболее известных и уважаемых эстрадных певиц в России. 31 июля 2022 года артистке исполнится 85 лет.

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