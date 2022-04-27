Ташкент, 25 апреля, 2020, 10:16 — ИА Регнум. Европейский инвестиционный банк выделит Узбекистану финансовую помощь в объеме 130 млн евро. Об этом сообщили в министерстве инвестиций и внешней торговли республики.

24 апреля представители министерства провели видеоконференцию с заместителем президента европейского банка Лиляной Павловой. Она отметила, что банк готов выделить 50 млн евро на поддержку системы здравоохранения и еще 80 млн евро для кредитования местных производителей.

Стороны также обсудили совместные инвестиционные проекты. Объем инвестиционного портфеля Европейского инвестиционного банка планируется довести до 500 млн евро.

Как сообщало ИА REGNUM, Узбекистан планирует привлечь $1,6 млрд в качестве кредитов для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. В частности, $750 млн планирует выделить Всемирный банк, $500 млн — Азиатский банк развития и $375 млн — МВФ.