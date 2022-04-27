София, 27 апреля, 2022, 19:02 — ИА Регнум. Неизвестные хакеры взломали сайт Комиссии по энергетическому и водному регулированию Болгарии (КЭВР). Об этом 27 апреля сообщает софийская газета «Факты».

Christoph Scholz Хакер

По предварительной информации, в настоящее время доступ практически ко всем электронным ресурсам КЭВР ограничен. Специалисты структуры проводят восстановительные работы.

Одновременно ведутся поиски злоумышленников.

Напомним, ранее хакеры блокировали работу крупнейшей базы данных государственного предприятия «Почта Болгарии». В связи с этим сотни тысяч болгарских пенсионеров не смогли своевременно получить свои пенсии.