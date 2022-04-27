Москва, 28 апреля, 2022, 00:16 — ИА Регнум. Формат Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху является единственным, в котором участвует Турция. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля заявил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

Николай Силаев

Есть большой соблазн сказать про Минскую группу ОБСЕ «умерла так умерла». Но надо отметить, что Россия её не закрывала, не отказывалась от участия в её работе и против этого института вообще не высказывалась. Это у сопредседателей от США и Франции есть какие-то большие сомнения по поводу того, хотят ли они разговаривать с Россией и участвовать с ней в этом формате. Но если говорить о переговорных форматах об урегулировании карабахского конфликта, то Минская группа сейчас — единственный формат, в котором принимает участие Турция. В контактах по линии Азербайджан — Армения — Россия Турция участия не принимает. В контактах по линии Азербайджан — Армения — Европейский союз Турция тоже не участвует. Есть турецкий мониторинговый центр на территории Азербайджана, но он не подкреплён какими-то устойчивыми дипломатическими форматами. Так что роспуск Минской группы явно пользы не принесёт.