Политолог: роспуск Минской группы ОБСЕ никому не принесёт пользы
Москва, 28 апреля, 2022, 00:16 — ИА Регнум. Формат Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху является единственным, в котором участвует Турция. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля заявил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.
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Флаги ОБСЕ
Есть большой соблазн сказать про Минскую группу ОБСЕ «умерла так умерла». Но надо отметить, что Россия её не закрывала, не отказывалась от участия в её работе и против этого института вообще не высказывалась. Это у сопредседателей от США и Франции есть какие-то большие сомнения по поводу того, хотят ли они разговаривать с Россией и участвовать с ней в этом формате. Но если говорить о переговорных форматах об урегулировании карабахского конфликта, то Минская группа сейчас — единственный формат, в котором принимает участие Турция. В контактах по линии Азербайджан — Армения — Россия Турция участия не принимает. В контактах по линии Азербайджан — Армения — Европейский союз Турция тоже не участвует. Есть турецкий мониторинговый центр на территории Азербайджана, но он не подкреплён какими-то устойчивыми дипломатическими форматами. Так что роспуск Минской группы явно пользы не принесёт.
Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 апреля заявил, что в странах сопредседателях Минской группы по Нагорному Карабаху очень влиятельны «армянские лоббистские группы», её деятельность была фактически парализована, и поэтому она должна уйти «на пенсию».