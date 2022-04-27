Варшава, , 18:56 — REGNUM Нынешних антироссийских санкций мало: Россия с ними справляется, так что нужны новые, сообщил 27 апреля журналистам польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Матеуш Моравецкий (сс) Kancelaria Premiera

Заявив, «что Россия, к сожалению, неплохо справляется с санкциями», введёнными ЕС, Моравецкий признался:

«В этой связи Польша старается организовать процесс конструирования очередных санкционных пакетов».

Комментируя отказ России от поставок газа в Польшу, чиновник обвинил Москву в нарушении контракта и в шантаже, который якобы выражался в том, что Варшаву пытались «заставить платить в рублях» за газ.

Он пообещал не платить за газ в рублях, поскольку это якобы противоречило бы введённым ЕС санкциям.

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Добавим, что с апреля для оплаты за российский газ покупателю из недружественной страны нужно завести счёт в Газпромбанке, куда он может перечислять деньги в евро или долларах – эквивалентно рублёвой цене, установленной банком.

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