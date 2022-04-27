Екатеринбург, 27 апреля, 2022, 18:31 — ИА Регнум. В Свердловской области площадь природных пожаров сократилась за сутки в шесть раз. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Лесной пожар

Было зафиксировано два возгорания в Берёзовском лесничестве. Угрозы населённым пункта нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе действует особый противопожарный режим. По словам специалистов, в основном причиной возгораний является несоблюдение местными жителями правил противопожарной безопасности.