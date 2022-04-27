Красногорск, , 18:27 — REGNUM Волонтеры из Подмосковья продолжают оказывать гуманитарную помощь жителям Мариуполя Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 27 сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своем телеграм-канале.

Гуманитарная помощь Nv86.ru

«Сегодня наши волонтеры в Мариуполе – раздают гуманитарную помощь местным жителям. Наши фуры привезли туда 1200 продуктовых наборов для семей из трех человек, их должно хватить на две недели», — написал глава региона.

По его словам, это уже пятый рейс из Подмосковья в рамках акции «Доброе дело». Гуманитарная помощь направляется не только в Мариуполь, но и в другие населенные пункты, например в город Ясиноватая (ДНР). Всего жители Подмосковья собрали уже 430 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

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