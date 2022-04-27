Милан, Италия, , 18:24 — REGNUM Как сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport, руководство итальянского «Милана» готово заплатить 40 миллионов евро за трансфер 31-летнего флангового нападающего «Манчестер Сити» и сборной Алжира Рияда Мареза.

Рияд Марез Clément Bucco-Lechat

По информации источника, «россонери» рассмотрят вариант подписания Мареза из-за того, что «Сассуоло» отказалось отпускать Доменико Берарди дешевле, чем за 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Рияд Марез принял участие в 25-ти турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и пятью результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету алжирца 8 (6+2) очков по системе гол+пас.

Марез выступает за «Манчестер Сити» с 10 июля 2018 года после перехода из «Лестер Сити» за 67,8 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.