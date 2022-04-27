Санкт-Петербург, 27 апреля 2022, 18:28 — REGNUM Объём добычи нефти в этом году в России может снизиться на 17%, сообщил 27 апреля журналистам министр финансов страны Антон Силуанов.
Отметив, что в результате западных санкций происходит утрата некоторых прежних рынков сбыта нефти, глава Минфина упомянул о планах «искать другие источники потребления наших энергоносителей».
По его словам, в этот период вполне возможно падение нефтедобычи в России.
Он добавил, что сейчас трудно дать более точный прогноз по спросу на энергоносители, а значит, и по объёму добычи.
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