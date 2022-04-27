Санкт-Петербург, , 18:28 — REGNUM Объём добычи нефти в этом году в России может снизиться на 17%, сообщил 27 апреля журналистам министр финансов страны Антон Силуанов.

Антон Силуанов Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отметив, что в результате западных санкций происходит утрата некоторых прежних рынков сбыта нефти, глава Минфина упомянул о планах «искать другие источники потребления наших энергоносителей».

По его словам, в этот период вполне возможно падение нефтедобычи в России.

Антон Силуанов «В каких объёмах? 17%, чуть меньше, чуть больше? Возможно, да».

Он добавил, что сейчас трудно дать более точный прогноз по спросу на энергоносители, а значит, и по объёму добычи.

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