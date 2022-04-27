Москва, , 19:57 — REGNUM Российский певец Филипп Киркоров заявил о желании сыграть в трагедии Уильяма Шекспира «Король Лир». Об этом сообщило информационное агенство «ТАСС» 26 апреля.

Филипп Киркоров Okras

«Я мечтаю сыграть Короля Лира. Это про меня, про мою жизнь. Это ведь вершина айсберга, что все так весело, перья, стразы. Все видят только это. А если копнуть, всё не так блестит и сияет», — рассказал артист. Также Киркоров отметил, что ему всегда было интересно играть отрицательных персонажей, таких, как Чёрт из «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и Жар-птица из «Последнего богатыря».

Напомним, что 1 мая 2022 года состоится премьера мультфильма «Суворов. Великое путешествие». Одного из персонажей в анимационной ленте озвучил Киркоров.

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