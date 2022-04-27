Ярославль, , 18:26 — REGNUM Глава Ярославской области Михаил Евраев встретился с Героями России на всероссийской патриотической акции «Вахта Героев Отечества». Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Михаил Евраев с участниками акции yarregion. ru

«Очень рад, что у нас в регионе проходит эта общероссийская акция. Это большая честь и гордость для Ярославской области. Важно, что студенты и школьники имеют возможность не из интернета или каких-то других источников, а из первых уст узнать историю нашей страны. Увидеть настоящих патриотов вживую. Спасибо вам за вклад в воспитание молодежи. Мы особое внимание уделяем этому вопросу. Сейчас создаем многофункциональный центр, где под одной крышей соберем и юнармейское движение, и спортивные федерации, и ДОСААФ», — сказал Михаил Евраев.

В состав делегации вошли авиатор Николай Гаврилов, разведчик Рустем Клупов, офицер спецназа ГРУ Владимир Ковтун, офицер пограничной службы ФСБ Руслан Кокшин, подполковник полиции Абубакар Костоев, десантники Олег Лобунец и Вячеслав Сивко, а также члены регионального отделения общественной организации «Российская ассоциация Героев» Михаил Ланцев и Алексей Чагин. Вместе с ними врио губернатора возложил цветы к «Вечному огню» и принял участие в церемонии посвящения воспитанников в ряды «Юнармии».