Глава Ярославской области встретился с Героями России
Ярославль, 27 апреля, 2022, 18:26 — ИА Регнум. Глава Ярославской области Михаил Евраев встретился с Героями России на всероссийской патриотической акции «Вахта Героев Отечества». Об этом сообщает правительство Ярославской области.
В состав делегации вошли авиатор Николай Гаврилов, разведчик Рустем Клупов, офицер спецназа ГРУ Владимир Ковтун, офицер пограничной службы ФСБ Руслан Кокшин, подполковник полиции Абубакар Костоев, десантники Олег Лобунец и Вячеслав Сивко, а также члены регионального отделения общественной организации «Российская ассоциация Героев» Михаил Ланцев и Алексей Чагин. Вместе с ними врио губернатора возложил цветы к «Вечному огню» и принял участие в церемонии посвящения воспитанников в ряды «Юнармии».
Проект «Вахта Героев Отечества» разработан и реализуется общероссийской общественной организацией «Российская ассоциация Героев» при активной поддержке и участии администрации Президента РФ и Общественной палаты страны. Впервые акция «Вахта Героев Отечества» состоялась в 2012 году в городе Рязани. В этом году она уже прошла в Костроме, Москве, Республике Дагестан.