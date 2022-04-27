Москва, 27 апреля, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал привлечь к ответственности генпрокурора Украины.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«Правоохранительным органам Российской Федерации необходимо проанализировать решение генерального прокурора Украины в отношении депутатов Государственной думы и привлечь его к ответственности», — отметил Володин в телеграм-канале.

Он считает важным спасти Украину от такого генпрокурора, которого не волновала потеря суверенитета республики.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный прокурор Украины предъявил обвинение в посягательстве на территориальную целостность Украины председателю Государственной думы и 418 депутатам.