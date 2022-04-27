Бухарест, 27 апреля, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Прибывающим в Румынию переселенцам с Украины будут выдаваться румынско-украинские разговорники и путеводители по стране на украинском языке. Об этом 27 апреля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое

Согласно официальной информации, соответствующее издание выпущено на средства румынского правительства и ряда волонтерских организаций.

Общий тираж указанного разговорника составляет 13 тыс. экземпляров, путеводители – более 10 тыс. При этом предполагается, что в ближайшее время издатель увеличит объемы выпуска подобной продукции вдвое.

Напомним, с 24 февраля в Румынию прибыли более 700 тыс. граждан Украины. Из них статус беженца в стране официально получили около 30 тыс. человек.