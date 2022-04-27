Санкт-Петербург, 27 апреля, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Случайно проглоченная рыбья кость стала причиной внезапной смерти пенсионерки в Санкт-Петербурге. Кость проткнула ей сердце, сообщает 27 апреля издание «КП-Петербург».

Рыбная голова

Несчастный случай произошел 19 апреля. 67-летняя женщина ела рыбу и случайно проглотила кость. Почувствовав неприятные ощущения, она обратилась в местную поликлинику, откуда ее госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

«Кость пробила женщине пищевод и воткнулась в сердце. Через двое суток пациентка скончалась», — говорится в сообщении.