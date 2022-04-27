Саранск, , 18:02 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 136 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 64 324 жителя республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Работа врачей в «красной зоне» в больнице Пятигорска Денис Абрамов (с) ИА REGNUM

Всего в регионе подтвердили 66 986 случаев заражения коронавирусом, из них 43 – за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1374 человека, один летальный случай среди пациентов с коронавирусом был зарегистрирован за минувшие сутки. Накануне из числа пациентов с COVID-19 скончался также один человек.

В ковид-центры республики были госпитализированы 26 пациентов, накануне в больницы попали 16 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в ковид-центры республики были госпитализированы восемь пациентов, ранее в больницы попали 11 человек.