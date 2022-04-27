Челябинск, 27 апреля, 2022, 18:02 — ИА Регнум. В Челябинской области участник группы похитителей нефти скоро может предстать перед судом. Расследование в отношении него завершено, сообщает областное управление СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Ранее основная часть преступников была осуждена. Ущерб от их деятельности превысил 128 млн рублей. Всего в состав группировки входили 14 граждан. Они действовали в 2016–2017 годах, похищая нефть через врезки в магистральных нефтепроводах. Всего им удалось украсть более 8 тыс. тонн нефти.

Обвиняемый же до сего дня избегал наказания, скрываясь от следствия и суда. Однако материалы дела в отношении него уже переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.