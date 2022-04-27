Вашингтон, , 18:30 — REGNUM Генассамблея ООН приостанавливает членство России во Всемирной туристской организации (ЮНВТО), сообщается 27 апреля в официальном коммюнике.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Генеральная ассамблея проголосовала за временное приостановление членство России в организации на внеочередном заседании, которое прошло в Мадриде под председательством Испании.

Отметим, ранее генсек ООН Антониу Гуттериш заявил, что приостановка членства России во Всемирной туристской организации может создать нездоровый прецедент, который пагубно скажется на работе многосторонней системы.

Исполнительный совет ЮНВТО в начале марта объявил о решении провести внеочередную Генассамблею, чтобы рассмотреть вопрос о возможной приостановке членства России в организации.

Читайте ранее в этом сюжете: Генсек ООН выступил против приостановки членства РФ в турорганизации ООН