Муром, Владимирская область, 27 апреля, 2022, 17:58 — ИА Регнум. В городе Муроме Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту гибели стропальщика. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Брошенная каска

По версии следствия, около 14:30 23 марта во время погрузки труб большого диаметра 40-летний стропальщик получил травму, от которой скончался на месте. К трагедии могли привести нарушения должностными лицами организации, в которой он работал, Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденных Минтруда России. Работы выполнялись без применения технологического регламента, съемные грузозахватные приспособления имели дефекты, отсутствовала схема строповки и бирки, а контроль за соблюдением работниками требований инструкций по охране труда был недостаточным.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение смерти человека». Следователи установят подробности гибели рабочего, а также виновных должностных лиц.