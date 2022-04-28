28 апреля 2022 | Время чтения 1 мин

Денис Абрамов, , 12:46 — REGNUM В городах России в рамках подготовки к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне стартовала патриотическая акция «Георгиевская ленточка».

Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» в Пятигорске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» в Пятигорске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Георгиевская ленточка Денис Абрамов © ИА REGNUM

Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» в Пятигорске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» в Пятигорске Денис Абрамов © ИА REGNUM

На главной площади Пятигорска добровольцы городского волонтерского отряда совместно с активистами отдела по делам молодежи администрации города в первый день акции раздали 800 георгиевских лент. Всего ко Дню Победы добровольцы раздадут жителям города-курорта шесть тысяч черно-оранжевых лент.

Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» в Пятигорске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» в Пятигорске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Георгиевская ленточка Денис Абрамов © ИА REGNUM

Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» в Пятигорске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» в Пятигорске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» в Пятигорске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» в Пятигорске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Накануне, 26 апреля, Пятигорск присоединился к всероссийскому автопробегу «Zа мир без нацизма!». По центральной улице города-курорта проехала колонна под лозунгами «Za мир! Труд! Май!», «Zа мир без нацизма!». В акции приняли участие 2000 человек и 250 автомобилей.

Автопробег «Zа мир без нацизма!» в Пятигорске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Автопробег «Zа мир без нацизма!» в Пятигорске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Участники акции развернули Знамя Победы Денис Абрамов © ИА REGNUM

Праздничный концерт Денис Абрамов © ИА REGNUM

«Za мир! Труд! Май!» Денис Абрамов © ИА REGNUM

«Za мир! Труд! Май!» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Напомним, автопробег в поддержку человека труда, российской армии и действий президента страны Владимира Путина стартовал 12 апреля из Владивостока. Участники автопробега встретят 1 мая в Москве, после чего двинутся на Волгоград, где в День Победы присоединятся к праздничным мероприятиям на Мамаевом кургане.

Автопробег «Zа мир без нацизма!» в Пятигорске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Участники акции Денис Абрамов © ИА REGNUM

Автопробег «Zа мир без нацизма!» в Пятигорске Денис Абрамов © ИА REGNUM

«Za мир! Труд! Май!» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Знамя Победы Денис Абрамов © ИА REGNUM