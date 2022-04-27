Москва, 27 апреля, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Российский актёр Данила Козловский подал в суд на видеосервис Start из-за сериала «Карамора». Об этом пишет издание «Ведомости» 27 апреля.

Svklimkin Данила Козловский

Изначально компания «Старт студио» приобрела эксклюзивные права на «Карамору» и разбила выплаты на части, однако в марте 2022 года не произвела очередной перевод. Теперь Козловский, выступивший режиссёром сериала, требует от компании выплату в размере 128,1 млн рублей.

Напомним, что премьера сериала «Карамора» состоялась 20 января 2022 года. Показ всех эпизодов проекта осуществлялся на видеосервисе Start, принадлежащем «Старт студио».