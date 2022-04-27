Йошкар-Ола, 27 апреля, 2022, 17:55 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 27 апреля прививки от коронавируса сделал 409 161 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Из указанного числа полный курс вакцинации прошли 395 680 жителей региона.

В структуре привитых 30,7% составляют граждане в возрасте старше 60 лет — 125 620 человек. Полностью вакцинированы 120 738 пожилых жителей Марий Эл.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 27 апреля лечение получают 58 пациентов, из них у 20 человек подтверждено заражение коронавирусом. У 55 пациентов диагностирована пневмония.