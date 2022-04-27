п. Пролетарий, , 18:04 — REGNUM Следователи Новгородской области навестили 92-летнего беженца — ветерана Великой Отечественной войны, который из-за боевых действий на Украине был вынужден бежать из Херсонской области, рассказали 27 апреля в пресс-службе СУ СКР по Новгородской области.

Ветеран Николай Руденко и глава СУ СК по Новгородской области Николай Супрун. t. me/suskr53

Ветеран Николай Руденко бежал из села Староселье Херсонской области. Поселок, где всю жизнь прожил мужчина, оказался в зоне обстрелов украинских военных и нацбатальонов. В Новгородскую область он приехал к родственникам. Но первым делом ему понадобился реабилитационный курс в паллиативном отделении Пролетарской больницы, откуда он на следующей неделе переедет в дом к сыну.

«Там пожилого родственника ждут с нетерпением, а пока участник Великой Отечественной войны принимает поздравления с наступающим Днем Великой Победы от офицеров регионального Следственного комитета во главе с руководителем следственного управления Николаем Супруном», — рассказали в пресс-службе ведомства.