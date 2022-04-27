Саратов, , 17:56 — REGNUM В Саратове продолжаются реставрационные работы в музее-усадьбе Н. Г. Чернышевского. Ремонт планируют завершить к 1 декабря 2022 года, сообщает пресс-служба губернатора Саратовской области.

Николай Гаврилович Чернышевский

Музей-усадьба Н. Г. Чернышевского считается одним из первых литературных музеев России. Он основан в 1920 году и является единственным музеем Н. Г. Чернышевского в мире и уникальным памятником исторической застройки XIX века.

На территории музейного комплекса расположены шесть зданий, это мемориальные и литературная экспозиции, выставочный зал и художественная галерея.

ИА REGNUM ранее сообщало, для проведения ремонтных работ мемориально-бытовую экспозицию дома Н. Г. Чернышевского закрыли с 16 августа 2021 года. Объект вошел в программу по сохранению историко-культурного наследия.

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