Москва, 27 апреля, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Около 16 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР находятся на территории Крымского полуострова, 5,5 тысячи человек допрошены следователями по обстоятельствам преступлений украинских националистов. Данные 27 апреля привёл руководитель ГСУ СКР по Крыму и Севастополю в ходе приёма председателем ведомства Александром Бастрыкиным беженцев из Донбасса, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Sledcom.ru Александр Бастрыкин

Большинство из уже опрошенных следователями беженцев признаны потерпевшими, их показания зафиксированы следователями и приобщены к уголовным делам.

Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю наладить контакт со следователями, которые в настоящее время дислоцируются на территории ДНР и ЛНР, в целях более оперативного решения вопросов, например, с получением документов беженцами. Также следователи окажут беженцам помощь в поиске родных и близких, оставшихся в зоне проведения специальной военной операции.

В числе поднимавшихся вопросов — получение российских паспортов прибывшими в Крым и Севастополь несовершеннолетними. Для дальнейшего пребывания их в России необходимо волеизъявление родителей, оставшихся в Донбассе. Также Бастрыкин поручил подчиненным подготовить проект документа в адрес руководства Республики Крым и города Севастополя, в котором будут отражены доводы обратившихся на прием граждан.