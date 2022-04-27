Вашингтон, , 18:21 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в телефонном разговоре обсудили увеличение военной помощи Украине, сообщил 27 апреля пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

По его словам, Блинкен и Ле Дриан обсудили «предоставление большей военной помощи Вооруженным силам Украины», а также «дополнительные меры», которые должны «привлечь к ответственности» Россию за проведение специальной военной операции.

При этом в заявлении Госдепартамента США не приводится никаких конкретных деталей о планах Вашингтона.

Напомним, ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США стараются всеми возможными способами затянуть специальную военную операцию на Украине для того, чтобы максимально навредить России.

Кроме того, по его словам, Соединенным Штатам выгодно продление текущей ситуации, поскольку сохранение очага нестабильности в Европе помогает Белому дому сплотить вокруг себя союзников и удержать свои позиции в мире.

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