Санкт-Петербург, 27 апреля 2022, 18:09 — REGNUM Россия в своё время пошла Украине навстречу, позволив ей стать независимым государством. Эту благосклонность использовали против России, заявил 27 апреля президент страны Владимир Путин на встрече с Советом законодателей.
Президент России, говоря о враждебности Киева и о том, что эта враждебность – результат политики Запада, напомнил следующее:
Глава государства подчеркнул, что это планировалось «в новых исторических условиях».
Затем недружественные Москве страны подвели Украину к прямому столкновению с Россией.
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