Санкт-Петербург, , 18:09 — REGNUM Россия в своё время пошла Украине навстречу, позволив ей стать независимым государством. Эту благосклонность использовали против России, заявил 27 апреля президент страны Владимир Путин на встрече с Советом законодателей.

Владимир Путин Kremlin.ru

Президент России, говоря о враждебности Киева и о том, что эта враждебность – результат политики Запада, напомнил следующее:

«Ведь, напомню, когда Россия благосклонно, я бы сказал, по-дружески, по-товарищески, по-братски отнеслась к созданию независимого украинского государства, конечно, тогда исходили из того, что это будет дружеское государство, что мы вместе будем идти дальше, укрепляя, развивая друг друга, создавая наиболее конкурентные условия для нашего развития».

Глава государства подчеркнул, что это планировалось «в новых исторических условиях».

Владимир Путин «Но уж, конечно, на создание на исторических российских территориях «анти-России» никто не рассчитывал. Да и допустить мы этого не можем».

Затем недружественные Москве страны подвели Украину к прямому столкновению с Россией.

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