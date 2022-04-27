Йошкар-Ола, 27 апреля, 2022, 17:48 — ИА Регнум. В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 27 апреля лечение получают 58 пациентов, из них у 16 человек подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Денис Гришкин «Красная зона»

У 57 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 55 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Из троих пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких) не подключен ни один. 13 человека нуждаются в кислородной поддержке.

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы семь человек, выписаны также семеро пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 апреля выздоровели с начала пандемии 43 263 жителей республики, за последние сутки выписаны трое человек.

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 469 случаев заражения коронавирусом, из них пять — за последние сутки.