Йошкар-Ола, 27 апреля, 2022, 17:47 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 27 апреля выздоровели с начала пандемии 43 263 жителей республики, за последние сутки выписаны трое человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 469 случаев заражения коронавирусом, из них пять — за последние сутки. 1086 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, за минувшие сутки в республике от COVID-19 скончались три человека, накануне среди пациентов с коронавирусом не было зарегистрировано ни одного летального случая в республике.

За день в ковид-стационы региона госпитализировали семерых пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 26 апреля лечение получали 58 пациентов, из них у 16 человек подтверждено заражение коронавирусом.