Липецк, 27 апреля, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов дал резиденту ОЭЗ «Липецк» заводу «Йокохама» месяц на решение вопросов с логистикой. Об этом он заявил 26 апреля.

Пресс-служба администрации Липецкой области Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов

В конце марта компания объявила о временной приостановке производства из-за сложностей с доставкой материалов. Сотрудники продолжают получать 2/3 средней зарплаты.

«Мы уже встречались с генеральным директором производителя автошин и предложили помощь в адаптации к новым условиям. Мы знаем, что проблемы с поставками комплектующих легко решить через Турцию. Возможности для этого есть. Но японская компания настаивает, что справится своими силами. При этом подвижек в решении вопроса мы не видим. Хочется надеяться, что в причинах затянувшегося простоя нет политической подоплёки», — написал Артамонов в своём телеграм-канале.

Если руководство завода за месяц не найдёт решения проблемы, глава региона пригрозил трудоустроить сотрудников «Йокохамы» к другим резидентам ОЭЗ.

«Если предприятие не найдёт и не озвучит решение через месяц, то мы приложим все усилия, чтобы сотрудники были трудоустроены на другие предприятия особой экономической зоны. Ситуация, когда высококвалифицированных специалистов держат на 2/3 зарплаты из-за политических игр, недопустима. Мы идём навстречу бизнесу, желающему работать на территории Липецкой области и России. Но не потерпим, когда наших людей используют как рычаг давления», — заявил Артамонов.