Санкт-Петербург, , 17:44 — REGNUM В детскую больницу Санкт-Петербурга доставили с признаками отравления восемь учениц одной из школ Калининского района города, сообщили 27 апреля в пресс-службе комитета по здравоохранению Северной столицы.

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Восемь учащихся школы №96 Калининского района поступили в Детскую городскую клиническую больницу 5 им. Н. Ф. Филатова с подозрением на отравление. После осмотра врачами они были отпущены на амбулаторное лечение.

«Ухудшения состояния здоровья и показаний для госпитализации не выявлено», — пояснили в комитете.

Напомним, в начале апреля ученика начальной школы госпитализировали с алкогольным отравлением прямо из учебного заведения в Петербурге.

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