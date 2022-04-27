Санкт-Петербург, 27 апреля 2022, 17:44 — REGNUM Конкретные шаги по повышению пенсий, зарплат бюджетников, социальных выплат ожидаются в России в ближайшее время, заявил 27 апреля президент страны Владимир Путин на встрече с Советом законодателей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин поручил правительству до 20 апреля 2022 года представить конкретные предложения об увеличении пенсий, зарплат бюджетников, соцвыплат, МРОТ.
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