Санкт-Петербург, 27 апреля, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Конкретные шаги по повышению пенсий, зарплат бюджетников, социальных выплат ожидаются в России в ближайшее время, заявил 27 апреля президент страны Владимир Путин на встрече с Советом законодателей.

Kremlin.ru Владимир Путин

Владимир Путин «В ближайшее время будут приняты конкретные решения по индексации пенсий, всех социальных пособий, а также заработных плат специалистов, занятых в бюджетной сфере».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин поручил правительству до 20 апреля 2022 года представить конкретные предложения об увеличении пенсий, зарплат бюджетников, соцвыплат, МРОТ.