Когалым, Югра, 27 апреля, 2022, 17:37 — ИА Регнум. В Когалыме (ХМАО) местный житель предстанет перед судом по обвинению в причинении травмы, повлёкшей смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Цитата из к/ф «Верёвка». реж Альфред Хичкок. 1948. США Убийство

По версии следствия поздно вечером 18 декабря 2021 года в квартиру к 35-летнему обвиняемому пришёл пьяный 57-летний знакомый. Гость проигнорировал требование покинуть квартиру, ходил по полу в грязной обуви и высказывал оскорбления. Хозяин квартиры с силой сдавил знакомому руками шею, повредив органы дыхания. От полученной травмы потерпевший скончался через непродолжительное время.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть»). Обвиняемый вину признал частично, указав, что телесные повреждения причинил случайно. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.