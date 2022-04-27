Вашингтон, 27 апреля, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден, экс-президент Билл Клинтон и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон возглавят поминальную службу в Вашингтоне, посвященную первой женщине государственному секретарю США Мадлен Олбрайт, сообщает 27 апреля Reuters.

Commonwealth Club Мадлен Олбрайт

Американский политик скончалась от рака 23 марта 2022 года в 84-летнем возрасте.

Олбрайт занимала должность госсекретаря США с 1997 по 2001 год, до этого она с 1993 по 1997 год (в период президентства Билла Клинтона) являлась постпредом США при ООН.

Олбрайт приписывают заявление о том, что Россия якобы несправедливо единолично владеет Сибирью Между тем Олбрайт отрицала, что говорила так.

В администрации президента Косово Вьосы Османи также сообщили о том, что она примет участие в похоронах Олбрайт.

В Косово считают ее другом албанцев, в Сербии обвиняют в бомбежках Белграда.