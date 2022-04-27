Санкт-Петербург, 27 апреля, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Россия должна использовать все доступные форматы и каналы парламентской дипломатии. Об этом 27 апреля заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Ещё одна крайне значимая задача для тех, кто работает в комитетах по международным делам в группах дружбы с коллегами из других стран: понимаю, что на некоторых площадках стало вообще невозможно, да и бессмысленно, наверное, работать. Скажем, в ПАСЕ. Вообще, многие из них, эти площадки, и создавались-то в начале 1990-х годов не для того, чтобы гармонизировать отношения в Европе, а для того, чтобы воздействовать на постсоветское пространство — мы это с вами хорошо знаем. Но эти инструменты уже отжили свой век, они никому не нужны», — заявил Путин.

«Сейчас нужно максимально задействовать все доступные форматы и каналы парламентской дипломатии — в Европе, в Азии, в Африке, в Америке, те, которые остались. Прямые контакты, они никогда не помешают», — указал он.

По его словам, у России «много сторонников» в разных странах.

«Работать нужно с ними для того, чтобы аргументировать нашу позицию, отстаивать правду, доносить информацию до людей, которые хотят её знать. Правдивую информацию», — подчеркнул президент.